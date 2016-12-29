Кайтсерфер разбил себе голову во время катания по Финскому заливу

Любитель экстремального спорта получил травму во время катания на кайте по льду Финского залива. Пострадавший находится в больнице.

В воскресенье, 22 января, экстермал решил покататься по Финскому заливу на доске при помощи устройства, похожего на воздушного змея, кайта. Для необычного развлечения мужчина выбрал участок около Ленинского проспекта. Неудача во время скольжения привела к падению.

Для кайтсерфира вызвали скорую помощь. Врачи отвезли пострадавшего в больницу. Уже там точно стало ясно, что у пациента тяжелая черепно-мозговая травма. В результате доктора решили поместить его в реанимацию.

Правоохранители проверяют инцидент. Устанавливаются подробности, в ходе которых мужчина получил опасную травму.

Ранее стало известно, что промальпинист попал в реанимацию после падения с высоты. Пострадавший работал на крыше дома на улице Маршала Блюхера. Перепуганные очевидцы вызвали скорую помощь для молодого человека. Медики быстро отправили его в больницу. Там подтвердились его диагнозы: сочетанная травма головы, груди и таза. Инцидент проверяют, чтобы установить все подробности трагедии.

Видео: Youtybe / Stanislav1964