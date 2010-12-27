В Петербурге извращенец хватал девушку за ягодицы посреди бела дня

Полиция Петербурга ищет молодого мужчину, который домогался до 20-летней девушки на улице Ефимова.

У извращенцев из Петербурга - весеннее обострение. Полиция Северной столицы ищет очередного ненормального, который пристает к молодым девушкам посреди бела дня. Об этом пишет "Росбалт". По данным СМИ, утром 9 мая 20-летняя девушка стала жертвой нападения извращенца на улице Ефимова. В это время она шла к фитнес-центру в обтягивающих спортивных штанах. Внешний вид подтянутой красотки привлек внимание странного парня.

Как рассказала в полиции сама пострадавшая, к ней подошел молодой мужчина 23-24 лет на вид. Он стал хватать и щипать петербурженку за ягодицы. После этого извращенец перешел к непристойным движениям тазом: парень явно имитировал половой акт со своей жертвой. К счастью, это продолжалось недолго: девушка попыталась убежать, и тогда неудавшийся маньяк скрылся.

Девушка отметила, что молодой человек говорил с акцентом, но выглядил по-славянски. Возможно, так преступник хотел запутать полицию, которой теперь предстоят поиски негодяя.