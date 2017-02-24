Насильника-педофила в Петербурге выдала истерика маленького мальчика

В Петербурге изнасилован мальчик из Приозерска

В Петербурге по подозрению в изнасиловании восьмилетнего мальчика задержали взрослого мужчину. Как сообщается, накануне в полицию обратилась мать ребенка 2009 года рождения и рассказала, что над ее сыном надругался тридцатилетний мужчина.

29-летняя жительница Приозерского района рассказала, что инцидент произошел еще 2 февраля 2017 года в одной из квартир на проспекте Просвещения, однако она узнала о случившемся совсем недавно.

Подозреваемый в сексуальном насилии над ребенком приехал в гости к семье в Приозерск. Когда мальчик увидел его, у него случилась истерика. Таким образом вскрылись обстоятельства чудовищного происшествия.

Как сообщается, подозреваемый в изнасиловании ребенка был задержан и уже дал признательные показания. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

Видео: архив