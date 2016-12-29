В Петербурге избили, изнасиловали и сожгли 24-летнего парня

Раскрыто преступление полуторамесячной давности

В Петербурге раскрыто грязное преступление, которое было совершено еще полтора месяца назад. По подозрению в изнасиловании, нанесении побоев, убийстве и поджоге задержан 21-летний мужчина.

Как сообщается, следствие считает, что 21-летний подозреваемый 30 ноября ворвался в бытовку, стоявшую на строительной площадке на Лиговском проспекте. Он надругался над сидевшим в бытовке 24-летним рабочим, страшно избил его, а чтобы скрыть следы совершенного преступления, учинил поджог.

Судебно-медицинские эксперты обнаружили на теле погибшего молодого рабочего многочисленные следы жестоких побоев, кроме того, явные следы сексуального насилия, совершенного противоестественным способом.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Видео: архив