В Петербурге из-за штормового предупреждения снова закрыли дамбу

В ночь на 31 декабря 2016 года закрылись створы дамбы

В ночь на 31 декабря 2016 года в Петербурге вновь закрыли створы дамбы из-за угрозы наводнения. Штормовое предупреждение на Балтике было объявлено второй раз за неделю.

"Дирекция комплекса защитных сооружений задействовала затворы водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2", - прокомментировали в КЗС.

При этом отмечается, что режим движения судов не менялся.

Напомним, 31 декабря 2016 года, в предновогодний день, в Петербурге и окрестностях будет аномально тепло, но ветрено. Ночью температура воздуха колебалась между отметками +1...+3 гр., днем в Северной столице будет +4...+6 градусов. Небо облачное, временами будет моросить редкий дождь. Ветер юго-западный/западный с порывами 8–13 м/с.

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