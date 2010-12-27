В Петербурге из-за халатности родителей ребенок впал в кому после падения в пруд

Врачи пытаются спасти жизнь годовалому малышу, который, после трагического инцидента, был госпитализирован в состоянии клинической смерти.

В Петербурге врачи пытаются спасти жизнь годовалому ребенку, который в результате несчастного случая упал в пруд.

Инцидент произошел 10 июня в районе 19:00 в Курортном районе города, в поселке Белоостров, по Тупиковой улице. Мальчик 2015 года рождения был на отдыхе с родителями и из-за их недосмотра упал в пруд. Через какое время родители заметили, что ребенка нет поблизости, не сообщается, но когда они вытащили его из воды он уже впал в кому, а затем и в состояние клинической смерти, передают "Невские новости". Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным издания, семья пострадавшего малыша благополучная и не стоит на учете в органах опеки.

Фото: novayagazeta-ug.ru