В Петербурге из-за Кубка конфедераций установят множество знаков, запрещающих остановку транспорта

В Петербурге в период проведения Кубка конфедераций будет введено большое количество ограничений на остановки и парковки транспорта.
Поэтому, с 16 июня по 3 июля будут установлены дорожные знаки с обознаением "Остановка запрещена" на следующих участках дорог:
-Московский пр. от пл. Победы до пл. Московских ворот
-Лиговский пр. от пл. Московских ворот до пл. Восстания
-Большой пр. П.С.
-Кронверкский пр. от Каменноостровского пр. до пр. Добролюбова
-наб. Макарова от Тучкова моста до Малого пр.
-Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 8-9 линий
-8-9 линии В.О. от Малого пр. до наб. р. Смоленки
-Уральская ул. от наб. р. Смоленки до Морской наб.
-ул. Смолячкова (нечетная сторона) от Б. Сампсониевского пр. до Лесного пр.
-Лесной пр. (четная сторона) от ул. Смолячкова до Гренадерской ул.
-Гренадерская ул. (четная сторона) от Лесного пр. до Гренадерского моста
-наб.р.Карповки от Аптекарской наб. до Чкаловского пр.
-Чкаловский пр. от наб. р.Карповки до Левашовского пр.
-Левашовский пр. от Каменноостровского пр. до Песочной наб.
-Бармалеева ул. от Левашовского пр. до Малого пр.
-Большая Зеленина ул. (нечетная сторона) от Чкаловского пр. до Песочной наб.
-Чкаловский пр. (нечетная сторона)от Пионерской ул. до Большой Зеленина ул.
-Пионерская ул. (четная сторона) от наб. Адмирала Лазарева
-Малый пр. П.С.от Ординарной ул. до Каменноостровского пр.
-Морской пр. (нечетная сторона) от Спортивной ул. до Петроградской
-Константиновский пр. (нечетная сторона) от Еленинской ул. до Гребной ул.
-Крестовский пр. от Петроградской ул. до Южной дороги
-Рюхина ул. от Кемской ул. до Морского пр.
-Спортивная ул. от Морского пр. до Лазаревского моста
-Петроградская ул. от Морского пр. до Большого Крестовского моста
-Северная дорога от Бодрова пер. до Южной дороги
-Южная дорога от Крестовского пр. до Северной дороги
-Бодров пер.
Также, с 10 июня до 3 июля для организации удаленных пунктов досмотра будут установлены дорожные знаки, обозначающие запрет парковки и остановку транспортных средств. Дорожные знаки появятся на следующих участках автомобильных дорог: