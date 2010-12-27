В Петербурге из-за Кубка конфедераций установят множество знаков, запрещающих остановку транспорта

В Санкт-Петербурге на время Кубка конфедераций появится ряд дорожных участков, где остановка будет запрещена.

В Петербурге в период проведения Кубка конфедераций будет введено большое количество ограничений на остановки и парковки транспорта.

Поэтому, с 16 июня по 3 июля будут установлены дорожные знаки с обознаением "Остановка запрещена" на следующих участках дорог:

-Московский пр. от пл. Победы до пл. Московских ворот

-Лиговский пр. от пл. Московских ворот до пл. Восстания

-Большой пр. П.С.

-Кронверкский пр. от Каменноостровского пр. до пр. Добролюбова

-наб. Макарова от Тучкова моста до Малого пр.

-Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 8-9 линий

-8-9 линии В.О. от Малого пр. до наб. р. Смоленки

-Уральская ул. от наб. р. Смоленки до Морской наб.

-ул. Смолячкова (нечетная сторона) от Б. Сампсониевского пр. до Лесного пр.

-Лесной пр. (четная сторона) от ул. Смолячкова до Гренадерской ул.

-Гренадерская ул. (четная сторона) от Лесного пр. до Гренадерского моста

-наб.р.Карповки от Аптекарской наб. до Чкаловского пр.

-Чкаловский пр. от наб. р.Карповки до Левашовского пр.

-Левашовский пр. от Каменноостровского пр. до Песочной наб.

-Бармалеева ул. от Левашовского пр. до Малого пр.

-Большая Зеленина ул. (нечетная сторона) от Чкаловского пр. до Песочной наб.

-Чкаловский пр. (нечетная сторона)от Пионерской ул. до Большой Зеленина ул.

-Пионерская ул. (четная сторона) от наб. Адмирала Лазарева

-Малый пр. П.С.от Ординарной ул. до Каменноостровского пр.

-Морской пр. (нечетная сторона) от Спортивной ул. до Петроградской

-Константиновский пр. (нечетная сторона) от Еленинской ул. до Гребной ул.

-Крестовский пр. от Петроградской ул. до Южной дороги

-Рюхина ул. от Кемской ул. до Морского пр.

-Спортивная ул. от Морского пр. до Лазаревского моста

-Петроградская ул. от Морского пр. до Большого Крестовского моста

-Северная дорога от Бодрова пер. до Южной дороги

-Южная дорога от Крестовского пр. до Северной дороги

-Бодров пер.

Также, с 10 июня до 3 июля для организации удаленных пунктов досмотра будут установлены дорожные знаки, обозначающие запрет парковки и остановку транспортных средств. Дорожные знаки появятся на следующих участках автомобильных дорог:

Биржевой пер.

-Биржевая линия от наб. Макарова до пл. Академика Сахарова

-Волховский пер. от Биржевого пер. до наб. Макарова

-Итальянская ул. вдоль д. 7

-Стремянная ул. вдоль д. 10-12

-нечетная сторона Стремянной ул. от Поварского пер. до Дмитровского пер.

-Стремянная ул. от Дмитровского пер. до Владимирского пр.

-Дмитровский пер. вдоль д. 1-7

-проезд вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.

-Вознесенский пр. от Б. Морской ул. до М. Морской ул.

-Б. Морская ул. от Вознесенского пр. до д. 42

-вдоль д. 42 по Б. Морской ул.