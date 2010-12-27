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В Петербурге ребенок не дождавшись маму выпал из окна
Сегодня, 10:36
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Shdaria
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В Петербурге ребенок не дождавшись маму выпал из окна

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В Санкт-Петербурге 4-летний малыш забрался на подоконник и выпал из окна дома.

24 мая рано утром в Петербурге ребенок выпал из окна дома. Очевидцы сообщают в социальной сети, что происшествие случилось на Маяковского 1\16.

4-летнего мальчика не удалось спасти. По предварительным данным, мать малыша около шести часов утра вышла из квартиры покурить, а входная дверь захлопнулась. Ребенок забрался на подоконник и выпал из окна. От полученных травм он скончался. 

Сейчас правоохранители расследуют все детали инцидента. Известно, что семья приехала из Краснодара на лечение, и квартира, где случилась трагедия, была съемной.

Теги: выпал из окна , петербург , скончался ребенок
Категории: Новости СПб Лента новостей

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