В Петербурге ребенок не дождавшись маму выпал из окна

В Санкт-Петербурге 4-летний малыш забрался на подоконник и выпал из окна дома.

24 мая рано утром в Петербурге ребенок выпал из окна дома. Очевидцы сообщают в социальной сети, что происшествие случилось на Маяковского 1\16.

4-летнего мальчика не удалось спасти. По предварительным данным, мать малыша около шести часов утра вышла из квартиры покурить, а входная дверь захлопнулась. Ребенок забрался на подоконник и выпал из окна. От полученных травм он скончался.

Сейчас правоохранители расследуют все детали инцидента. Известно, что семья приехала из Краснодара на лечение, и квартира, где случилась трагедия, была съемной.