Судимый за изнасилование мужчины пациент с ВИЧ сбежал из больницы в Ленобласти

Из туберкулезной больницы в Ленобласти сбежал больной ВИЧ мужчина, ранее судимый за мужеложство с применением насилия.

В правоохранительные органы поздно вечером в понедельник, 17 июля, позвонили из Зеленохолмской туберкулезной больницы. Врачи сообщили полицейским, что из учреждения сбежал 28-летний пациент.

Беглец ранее уже засветился в нарушении закона и был судим. В частности, он понес наказание за мужеложство с применением насилия, а также за неуплату алиментов.

Как сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у пациента стоит диагноз туберкулеза, а также ВИЧ. Ране он уже сбегал из клиники.