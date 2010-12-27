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Судимый за изнасилование мужчины пациент с ВИЧ сбежал из больницы в Ленобласти
Сегодня, 11:41
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Asyaromanenkova
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Судимый за изнасилование мужчины пациент с ВИЧ сбежал из больницы в Ленобласти

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Из туберкулезной больницы в Ленобласти сбежал больной ВИЧ мужчина, ранее судимый за мужеложство с применением насилия.

В правоохранительные органы поздно вечером в понедельник, 17 июля, позвонили из Зеленохолмской туберкулезной больницы. Врачи сообщили полицейским, что из учреждения сбежал 28-летний пациент.

Беглец ранее уже засветился в нарушении закона и был судим. В частности, он понес наказание за мужеложство с применением насилия, а также за неуплату алиментов.

Как сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у пациента стоит диагноз туберкулеза, а также ВИЧ. Ране он уже сбегал из клиники.

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Категории: Происшествия

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