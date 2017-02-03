В Петербурге ищут пропавшего студента из Пакистана

Молодой человек несколько дней не приходит на занятия

Сотрудники Смольного института сообщили в полицию о пропаже одного из своих студентов. Как сообщается, 19 января 28-летний гражданин Пакистана прибыл в Петербург для постановки на миграционный учет. Студент должен был заселиться в хостел, через несколько дней приступить к занятиям, и пропал.

Спустя несколько дней, когда в институте обеспокоились судьбой студента, выяснилось, что его телефон отключен и дозвониться до молодого человека не представляется возможным.

Местонахождение пакистанского студента в настоящее время устанавливается.

Видео: из архива