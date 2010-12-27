СК Петербурга ищет информацию о пропавшей два года назад молодой москвичке

Следователи Северной столицы просят горожан помочь с поиском молодой девушки, пропавшей в 2015 году. По факту исчезновения москвички возбуждено дело об убийстве.

В Петербурге разыскивают девушку, пропавшую два года назад. Следственный комитет Северной столицы расследует дело об убийстве в связи с исчезновением Юлии Зарубиной 1988 года рождения.

По данным уголовного дела, девушка покинула общежитие в Москве, где ранее проживала, в конце апреля 2015 года. Она вместе со своей знакомой на автобусе поехала в Петербург. Девушки некоторое время жили в хостеле на Малодетскосельском проспекте. Последний раз Юлию видели 3 июня 2015 года около станции метро "Технологический институт". До настоящего времени данных о ее местоположении нет.

Рост пропавшей девушки – около 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы у Юлии темные, слегка волнистые. Длинной были до плеч, также она носила прямую челку. Есть и особая примета: из-за детской травмы у девушки была переломана носовая перегородка, поэтому нос был неправильной формы.

Следователи просят сообщать информацию о девушке по телефонам: 8 (812) 570-66-71 (дежурный по Главному следственному управлению СК России по Санкт-Петербургу) или по телефону 02.

Фото: пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу