Полиция Петербурга завела уголовное дело из-за исчезновения 16-летней девочки

Правоохранители начали расследование по признакам убийства. Девочку не могут найти с 25 декабря прошлого года.

Поиски 16-летней жительницы поселка Шугозеро Тихвинского района Ленобласти Виктории Конецкой приняли очень пугающий оборот. Девочка покинула больницу на улице Комсомола еще 25 декабря. С тех пор о ее местоположении ничего не известно. Девочка находилась на лечении в больнице, когда пропала.

Правоохранительные органы думают о самом плохом, по факту пропажи девушки завели уголовное дело по статье "Убийство". В момент исчезновения Вика была одета в синий пуховик с капюшоном, синие лосины, черные кожаные сапоги. При себе у девочки был планшет. Рост пропавшей 160 сантиметров, волосы темно русые. Поиски девочки продолжаются. Устанавливаются подробности ее последнего дня в больнице.

Также сегодня стало известно, что петербуржец связал жену ремнями и уехал кататься на BMW с сыном. Конфликт между гражданскими супругами в квартире на Введенской улице закончился тем, что мужчина связал женщину ремнями и забрал ключи от иномарки. Он уехал в неизвестном направлении, при этом он взял с собой своего 12-летнего сына.