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Фото: Иномарка подперла двери магазина после аварии на Курской
Сегодня, 12:36
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Asyaromanenkova
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Фото: Иномарка подперла двери магазина после аварии на Курской

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Две иномарки столкнулись на пересечении Курской и Тамбовской улицы. В результате столкновения оду из машин унесло на тротуар, где она врезалась в двери продуктового магазина.

Во вторник, 4 июля, днем во Фрунзенском районе произошла авария с участием двух машин и здания. На пресечении Курской и тамбовской улицы не смогли разъехаться два Hyundai: кроссовер и минивэн.

При каких обстоятельствах произошло ДТП не известно. Но в результате столкновения оба автомобиля вынесло на тротуар. Более крупный минивэн подпер дверь продуктового магазина. Кроссовер с отломанными передними частями остался на тротуаре.

Фото: Иномарка подперла двери магазина после аварии на Курской

К счастью. Авария обошлась без пострадавших: машины не задели пешеходов, и водители также не ранены. Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники ДПС.

Фото: Иномарка подперла двери магазина после аварии на КурскойФото: Иномарка подперла двери магазина после аварии на Курской

Фото: Иномарка подперла двери магазина после аварии на Курской

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: авария спб , курская улица , новости петербурга , новости питера , новости спб , тамбовская улица
Категории: Новости СПб

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