Фото: Иномарка подперла двери магазина после аварии на Курской

Во вторник, 4 июля, днем во Фрунзенском районе произошла авария с участием двух машин и здания. На пресечении Курской и тамбовской улицы не смогли разъехаться два Hyundai: кроссовер и минивэн.
При каких обстоятельствах произошло ДТП не известно. Но в результате столкновения оба автомобиля вынесло на тротуар. Более крупный минивэн подпер дверь продуктового магазина. Кроссовер с отломанными передними частями остался на тротуаре.
К счастью. Авария обошлась без пострадавших: машины не задели пешеходов, и водители также не ранены. Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники ДПС.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург