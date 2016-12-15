Фото: Иномарка подперла двери магазина после аварии на Курской

Две иномарки столкнулись на пересечении Курской и Тамбовской улицы. В результате столкновения оду из машин унесло на тротуар, где она врезалась в двери продуктового магазина.

Во вторник, 4 июля, днем во Фрунзенском районе произошла авария с участием двух машин и здания. На пресечении Курской и тамбовской улицы не смогли разъехаться два Hyundai: кроссовер и минивэн.

При каких обстоятельствах произошло ДТП не известно. Но в результате столкновения оба автомобиля вынесло на тротуар. Более крупный минивэн подпер дверь продуктового магазина. Кроссовер с отломанными передними частями остался на тротуаре.

К счастью. Авария обошлась без пострадавших: машины не задели пешеходов, и водители также не ранены. Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники ДПС.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург