В среду опасный ветер будет дуть в Петербурге

Синоптики Северной столицы обещают порывистый ветер 14 июня. Кроме того, в городе пройдут кратковременные дожди.

В Петербурге и Ленинградской области в среду, 14 июня, обещают порывистый ветер. Дуть он будет с севера, а его порывы достигнут 8-13 метров в секунду. В прибрежный районах с этим будет еще хуже: до 15 метров в секунду.

Кроме того, синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха тоже не порадует. Ночью будет 8-10 градусов выше нуля. А днем воздух прогреется до 15. В области погода будет примерно такой же.

МЧС предупреждает людей о необходимости соблюдать осторожность во время ветряной погоды. Не оставлять открытыми окна и двери на балкон. Убрать все незакрепленные вещи с открытых пространств. На улице пешеходам и автомобилистам стоит опасаться деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Ранее Pitir.tv сообщал, что в Петербурге температура воздуха растет вверх. К выходным в городе потеплеет.