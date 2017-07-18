В Петербурге гость зарезал хозяина квартиры и спрятал его труп на балконе

В минувший понедельник в Петербурге на балконе дома нашли изувеченный труп. Хладнокровно убитым оказался хозяин квартиры в Красногвардейском районе.

В середине дня, 17 июля, было обнаружено мертвое тело, завернутое в одеяло. Труп молодого мужчины находился на балконе квартиры. По всей видимости, злоумышленник очень старался спрятать улики и замести следы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали на теле колотые ножевые ранения, которые впоследствии и стали причиной смерти.

Как сообщает ФАН, сотрудникам полиции удалось восстановить картину происшествия и найти злоумышленника. Им оказался товарищ убитого, гостивший у него рано утром.

Правоохранители установили, что мужчины распивали спиртные напитки, и в результате алкогольного опьянения завязалась драка, которая закончилась убийством. Гость убитого схватил нож и нанес ему несколько ударов, которые стали смертельными.

В настоящее время подозреваемый задержан, и против него возбуждено уголовное дело.

Диана Сумеркина