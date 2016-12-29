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В Петербурге госпитализировали трехлетнего малыша в тяжелейшем состоянии

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Запущенное ОРВИ привело к обезвоживанию и отравлению организма ребенка токсинами

В Пятую детскую горбольницу в Петербурге привезли трехлетнего мальчика в тяжелейшем состоянии. Запущенное простудное заболевание привело к обезвоживанию ребенка и, как следствие – к отравлению токсинами вирусов.

Как сообщается, мальчика доставили накануне, 4 января, около полуночи. Медики диагностировали у ребенка гастроэнтерит (инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся рвотой и поносом), бронхит и ОРВИ. Существует также подозрение на воспаление легких.

По предварительным данным, подобные симптомы могут появиться, если заболевание было сильно запущено – то есть если ребенку не оказывался надлежащий уход. При этом сообщается, что ребенок растет в благополучной семье, которая до сих пор не попадала в поле зрения ни полиции, ни органов опеки.
 
Видео: архив 
Теги: госпитализация ребенка , запущенное заболевание , орви , петербург , трехлетний ребенок
Категории: Новости СПб Происшествия

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