В Петербурге горит трехэтажный жилой дом, эвакуировано 12 человек

В Левашово сотня пожарных тушат сильнейший пожар в жилом доме

Сообщение о пожаре в доме 23 по улице Чкалова в Левашово пришло в 19 часов 30 минут. Как сообщает городское Управление МЧС, в трехэтажном жилом доме происходило горение в пустотах в подъезде с 1 по 3 этаж. Эвакуировано 12 человек. К 20 часам 50 минутам огонь ушел на кровлю и ранг пожара пришлось повысить до № 2.

Был развернут оперативный штаб, в котором укрылись десять эвакуированных жильцов дома (в том числе один несовершеннолетний ребенок).

Тушили пожар на протяжении почти восьми часов.

Для ликвидации пожара привлекалось от РСЧС: 33 единицы техники и 119 человек личного состава, в том числе от МЧС: 27 единиц техники и 104 человека личного состава.

видео: архив