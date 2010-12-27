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В Петербурге голодный призывник украл бутылку водки и печенье
Сегодня, 13:19
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Butenko
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В Петербурге голодный призывник украл бутылку водки и печенье

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В Петербурге осужден 23-летний солдат. Призывник выкрал из квартиры знакомой мобильный телефон и продукты питания.

Петербургские солдаты настолко голодные, что готовы воровать все съестное вокруг. Недавно в Северной столице был задержан 23-летний паренек, проходящий срочную службу в армии. Его подозревали в квартирной краже: по версии полиции, петербуржец вынес из квартиры знакомой мобильный телефон с зарядным устройством, а также пакет с продуктами. В нем находились бутылка водки и лимонада, а также упаковка сладкого печенья. Вскоре догадки полиции подтвердились и солдат-преступник признался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу, парня приговорили к штрафу в 100 000 рублей. На эту сумму пострадавшая смогла бы купить себе немало новых мобильников и водки с печеньем. Видимо, солдат увидел в этой логике несправедливость и долгое время уклонялся от уплаты штрафа. Однако за сутки до нового суда за уклонение от выплат призывник все-таки расплатился по всем счетам, испугавшись увеличения штрафа. 

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Теги: новости петербурга , происшествия петербурга
Категории: Новости СПб Происшествия

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