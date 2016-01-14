Антон Авдеев: "Новый мир, мир глухих – это просто космос"

В Петербурге глухие артисты сыграют в мюзикле "Письма к Богу. Оскар и Розовая дама". Спектакль перевернет сознание каждого.

На днях в Северной столице прошел кастинг в последний проект на данном поприще продюсерской компании Makers Lab "Письма к Богу". Прослушивались как особенные артисты, так и слышащие. Мировая премьера спектакля запланирована на середину октября 2017 года. Интернет-канал Piter.TV пообщался с создателями и узнал, что было самым сложным в работе над мюзиклом.

Цель данного проекта – привлечь внимание к глухим, особенным людям. "Мир – это не только бабло, это что-то большее. – объясняетпродюсер Ирина Афанасьева. – Мы хотим, чтобы зритель пришел на наш спектакль одним, а ушел совершенно другим. Мы ждем некого перерождения". И, конечно, повесть Э.-Э. Шмитта подходит как нельзя лучше. По словам композитора Антона Танонова, это одно из самых искренних произведений нашего времени. "Оскар и Розовая дама" отбрасывает все ненужное, оставляя чистые эмоции. "Даже прочитав эту книгу, вы уже не можете остаться прежним." – уверен Антон.

В основе сюжета история Оскара. Он смертельно болен и ему осталось всего 12 дней. Его сиделка, Розовая дама, превращает их в 120 лет жизни. Парень переживает каждую минуту как последнюю и наслаждается моментом. На сцене глухие и слышащие с помощью музыки и языка жестов воплотят повесть Шмитта, и это будет способно перевернуть сознание каждого.

Естественно, одним из самых сложных моментов в создании мюзикла актеры называют процесс коммуникации. Антон Авдеев рассказывает: "Это совершенно новый для меня опыт, авантюра, по большому счету. Ведь я, как и любой другой человек, не часто имею дело с глухими. И труднее всего в этом проекте для меня было не петь, играть, а то, что необходимо было уделять много времени изучению жестового языка". По мнению актера, несмотря на все проблемы, это безумно интересно. "Это просто новый мир, это космос. – восклицает Антон. – Я уверен, что проект обречен на успех, поскольку эта очень серьезная драматическая история, тут есть о чем подумать, о чем помечтать, над чем поплакать. Конечно, это не просто яркое шоу, здесь есть проблема. Каждый найдет что-то для себя".

Актриса Вера Свешникова поддерживает коллегу: "Целый мир открывают глухие нам, а не мы им. Сосуществование этих двух миров, который раньше не соприкасались друг с другом в проекте "Оскар и Розовая дама" показываются возможными, и на ступень выше, чем любое другое произведение, показанное на театральной сцене".

Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV