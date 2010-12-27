Петербуржец получил кредит в размере 2 млн. руб. по чужим копиям паспортов

В Петербурге задержали мужчину , который в 2015 году обманул финансовую организацию.

Петербуржца лишат до 10 лет свободы за мошенничество. Мужчина взял кредиты по копиям чужих паспортов на сумму около двух миллионов рублей.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что этот инцидент произошел в 2015 году. По версии следствия 31-летний мужчина смог убедить специалистов банка одобрить ему кредит. Водителя - экспедитора на данное преступление подтолкнула нужда в деньгах. Удостоверение личностей мужчина нашел в интернете, с помощью которых он и получил несколько кредитов, затем скрылся.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд, которого злоумышленник ждет под стражей.