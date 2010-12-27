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Петербуржец получил кредит в размере 2 млн. руб. по чужим копиям паспортов
Сегодня, 16:44
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Shdaria
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Петербуржец получил кредит в размере 2 млн. руб. по чужим копиям паспортов

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В Петербурге задержали мужчину , который в 2015 году обманул финансовую организацию.

 Петербуржца лишат до 10 лет свободы за мошенничество. Мужчина взял кредиты по копиям чужих паспортов на сумму около двух миллионов рублей. 

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что этот инцидент произошел в 2015 году. По версии следствия 31-летний мужчина смог убедить специалистов банка одобрить ему кредит. Водителя - экспедитора на данное преступление подтолкнула нужда в деньгах. Удостоверение личностей мужчина нашел в интернете, с помощью которых он и получил несколько кредитов, затем скрылся.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд, которого злоумышленник ждет под стражей.

Теги: копия паспортов , мошенник , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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