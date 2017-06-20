Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 9:17
0
Moulin_
199
Код вставки плеера

В Петербурге двухлетнюю девочку придавило бабушкиным телевизором

0
 
 

По счастью, девочка серьезно не пострадала

Вечером понедельника, 19 июня, в Петербурге в детскую больницу имени Раухфуса привезли двухлетнюю девочку с многочисленными тупыми травмами. Семья ребенка рассказала, что девочка по неосторожности опрокинула на себя десятикилограммовый кинескопный телевизор. Произошло это в гостях у бабушки.

Как сообщается, ребенка госпитализировали из квартиры на Лиговском проспекте, 62. 

По счастливому стечению обстоятельств, серьезно девочка не пострадала. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное, травмы для жизни неопасные.

Видео: архив 

Показать на карте
Теги: лиговский проспект , петербург , ребенок получил травмы , травмы ребенка
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5