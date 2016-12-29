В Петербурге двух подростков откачивают после отравления медикаментами

В Невском районе отравились двое детей; по предварительным данным, случаи между собой не связаны

В Невском районе Петербурга накануне с разницей в несколько часов госпитализировали двух подростков из разных семей, обоих – с медикаментозным отравлением. 13-летний мальчик и 17-летняя девушка выпили большое количество разных таблеток. Предположительно, между собой эти случаи не связаны.

Как сообщается, днем в среду из квартиры на Русановской улице в Пятую детскую горбольницу привезли 17-летнюю девушку. Она проглотила 40 таблеток спазмолитика и препарата для профилактики тромбозов. Ее состояние оценивается как тяжелое. Отмечается, что отец школьницы – предприниматель, а мать – домохозяйка.

Семья девушки-подростка считается благополучной и до сих пор в поле зрения органов опеки не попадала.

В тот же день с аналогичным диагнозом в то же лечебное учреждение привезли 13-летнего подростка. Мальчик, живущий на улице Качалова, выпил 20 таблеток спазмолитика и 20 таблеток от гипертонии.

По обоим фактам проводится проверка.

Видео: из архива