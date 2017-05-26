В Петербурге движение перекроет Большой велопарад‍

28 мая в 12:00 в городе пройдет Большой велопарад, приуроченный к 314-летию Петербурга

28 мая 2017 года в полдень центральные улицы Петербурга перекроют для нескольких тысяч велосипедистов, которые проедут по городу в честь Дня города. Как сообщается, заезд примерно семи тысяч человек будет приурочен к 314-й годовщине основания Северной столицы.

Движение в центре будут перекрывать поэтапно по ходу движения колонны велосипедистов. Подробную схему движения парада можно посмотреть на сайте КРТИ.

Так, с 10:00 до 12:00 28 мая перекроют участок Лиговского проспекта от 2-й Советской улицы до Некрасова, а также улицу Жуковского от Литейного до Лиговского проспекта.

С 13:00 до 16:00 закроют часть Приморского проспекта от Яхтенной улицы до Туристской.

В этом году на велопараде ожидается 7 тысяч участников. Они поедут от улицы Жуковского до парка 300-летия, где встретятся с участниками Зеленого марафона.

Видео: инстаграм