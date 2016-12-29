Сразу две школьницы попали в больницу Петербурга с отравлением таблетками

Одну пострадавшую девушку госпитализировали с отравлением из собственного дома. Второй стало плохо в школе.

Во вторник, 24 января, в Северной столице произошло сразу два случая отравления с участием школьниц. В городскую больницу имени Филатова попали пациентки, съевшие много лекарств. Обе пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Первую пострадавшую обнаружили в квартире дома на Мариинской улице. Около половины третьего врачи осмотрели ее. Состояние 17-летней девочки оказалось настолько серьезным, что врачи отправили ее в больницу. Она была в тяжелом состоянии из-за отравления таблетками. Какие именно медикаменты привели к ухудшению самочувствие – пока не известно.

Вторую жертву таблеток забрали из школы. 17-летняя ученица 11 класса пожаловалась на плохое самочувствие. Как рассказала сама пострадавшая, она проглотила около 40 таблеток парацетамола. Причиной для такого наказания самой себя стала ссора с подругой. Девочка находится в тяжелом состоянии. О ней также известно, что она состоит на учете в правоохранительных органах.

По факту двух случаев проводится проверка. Выпускницы находятся на лечении в больнице. Ведется работа с родителями пострадавших девочек.