В Петербурге два школьника наглотались психотропных препаратов

Двоих мальчиков-подростков госпитализировали с острым отравлением

В Петербурге с острым медикаментозным отравлением госпитализировали двоих мальчиков-подростков. Инциденты между собой не связаны. Один из госпитализированных мальчиков находится в тяжелом состоянии, степень повреждений второго медики оценили как средней тяжести.

Сообщается, что один из подростков, 16 летний юноша, поступил в приемный покой больницы №5 имени Филатова. Его привезли из квартиры, расположенной в доме на улице Ольминского. Произошло это около трех часов дня.

21 февраля в 20:40 из своей квартиры на проспекту Науки в Детскую больницу №5 имени Филатова был госпитализирован 15-летний девятиклассник. За полчаса до этого парень принял 27 таблеток феназепама. Школьник находится в крайне тяжелом состоянии.

Видео: из архива