В Петербурге сузят пешеходные переходы ради экономии

Пешеходные переходы в Северной столице сделают уже во время нанесения разметки. Эта мера нужна для экономии краски.

В Петербурге на пешеходные переходах решили сэкономить. При нанесении дорожной разметки "зебры" значительно уменьшили: как сузили ширину самого перехода, так и каждой отдельной полоски. Это экономит 30% объемов работ и позволяет нанести разметку на большем числе улиц. В Дирекции по организации дорожного движения отметили, что эта мера в первую очередь связана с недостатком финансирования. Узкие переходы появились на неинтенсивных улицах.

"Зебры" около метро, больших магазинов по большей степени остались той же ширины. Но многие потеряли в площади. При этом оценить размеры "потерь" можно по закрашенной старой разметке.

В Дирекции рассказали "Интерфаксу", что работа ведет к оптимизации расходов. Оценить же обеспечение дорожной безопасности подобной разметкой можно будет только во время эксплуатации.