Леди на LADA сбила 10-летнюю девочку на переходе в Петербурге

Водитель на LADA Priora сбила десятилетнего ребенка. При этом сообщается, что школьница переходила дорогу по всем правилам ПДД: на зеленый сигнал и по "зебре".

Авария с участием отечественного автомобиля LADA Priora и маленького пешехода произошла в Калининском районе Северной столицы. Около восьми утра рядом с домом 60 на Кондратьевском проспекте десятилетняя девочка угодила под колеса автомобиля.

В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что ребенок не нарушал правила. Девочка не только шла по пешеходному переходу, но и на правильный сигнал светофора. А вот водитель, кажется, поспешила.

В итоге школьница отправилась в больницу на скорой помощи. Ее состояние оценили как среднее. Правоохранительные органы выясняют подробности аварии. Почему женщина не заметила ребенка и ехала на запрещающий сигнал – еще предстоит выяснить.

Сегодня утром также стало известно, что легковушка задавила двух подростков на Московском шоссе. 14-летние девочка и мальчик переходили дорогу около перехода. От удара их отбросило. Очевидцы сразу же вызвали медицинскую помощь. Однако мальчик скончался до приезда скорой. Девочка находится в больнице на лечении.