Как сообщает "Конкретно.ру", в полицию обратилась приемная мать 15-летней девочки, ушедшей из дома 5 июля. Девочка взяла с собой рюкзак и гитару.
Жительница Металлостроя рассказала, что ранее девочка из дома не уходила. По словам приемной матери, дочь могла уехать автостопом к подруге по имени Ирина,которая проживает в Москве или в Краснодарском крае.
Телефон девочки отключен.
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В Петербурге девочка-подросток сбежала из дома с гитарой
В полицию обратилась приемная мать 15-летней девочки, которая ушла из дома 5 июля. Девочка успела прихватить с собой рюкзак и гитару.
Как сообщает "Конкретно.ру", в полицию обратилась приемная мать 15-летней девочки, ушедшей из дома 5 июля. Девочка взяла с собой рюкзак и гитару.