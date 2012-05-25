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В Петербурге девочка-подросток сбежала из дома с гитарой
Сегодня, 13:48
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TretyakovaS
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В Петербурге девочка-подросток сбежала из дома с гитарой

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В полицию обратилась приемная мать 15-летней девочки, которая ушла из дома 5 июля. Девочка успела прихватить с собой рюкзак и гитару.

Как сообщает "Конкретно.ру", в полицию обратилась приемная мать 15-летней девочки, ушедшей из дома 5 июля. Девочка взяла с собой рюкзак и гитару.

Жительница Металлостроя рассказала, что ранее девочка из дома не уходила. По словам приемной матери, дочь могла уехать автостопом к подруге по имени Ирина,которая проживает в Москве или в Краснодарском крае.

Телефон девочки отключен.

Теги: в петербурге сбежала девочка , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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