В Петербурге девочка-подросток сбежала из дома с гитарой

В полицию обратилась приемная мать 15-летней девочки, которая ушла из дома 5 июля. Девочка успела прихватить с собой рюкзак и гитару.

Как сообщает "Конкретно.ру", в полицию обратилась приемная мать 15-летней девочки, ушедшей из дома 5 июля. Девочка взяла с собой рюкзак и гитару.



Жительница Металлостроя рассказала, что ранее девочка из дома не уходила. По словам приемной матери, дочь могла уехать автостопом к подруге по имени Ирина,которая проживает в Москве или в Краснодарском крае.



Телефон девочки отключен.