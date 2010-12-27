В Петербурге детям запретят посещать стриптиз, кальянные и на кладбища по ночам

В Законодательном собрании в первом чтении одобрили законопроект об ограничении мест, где могут гулять подростки и дети. Под запрет попали стриптиз клубы, кальянные, тотализаторы и кладбища в ночное время.

В Законодательном собрании Северной столицы рассматривали законопроект, запрещающий подросткам посещение ряда объектов. 45 из 40 депутатов поддержали документ в первом чтении. Кроме того, парламентарии предложили дополнить список ограничений.

Автор законопроекта Александр Тетердинко отметил, что он поможет оградить детей от употребления запрещенных веществ, а также повысить их безопасность.

В тексте инициативы прописаны места, куда для несовершеннолетних вход должен быть закрыт. Это объекты, где проводят зрелищные мероприятия эротического характера, букмекерские конторы и тотализаторы, а также разнообразные кальянные и места для употребления курительных изделий.

Также в документе отдельно прописали места, куда детям будет запрещено идти ночью без сопровождения родителей. Среди них есть кладбища, котельные, мусорные свалки, стройки, крыши, подвалы, чердаки, технические объекты.

За нарушение этого закона штрафовать будут родителей. Физическим лицам придется отдать до трех тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 3 до 5 тысяч, а юридическим – от 10 до 15 тысяч. Подростки старше 16 лет будут отвечать за проступок самостоятельно.