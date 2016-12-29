В Петербурге детям запретят гулять по кладбищам и заходить в кальянные

Депутаты из Петербурга хотят расширить список мест, где детям будет запрещено находиться без присутствия родителей.

Депутаты "Единой России" в Петербурге решили серьезно ограничить список мест, где детям и подросткам можно будет находиться без присутствия родителей или других взрослых родственников. Об этом сообщает официальная пресс-служба регионального отделения партии. Соответствующий нормативный акт предложил к рассмотрению руководитель "ЕдРа" в ЗакСе Александр Тетердинко. Свои инициативу политики объясняют желанием оградить несовершеннолетних от опасных явлений. В число "запретных мест" планируется внести самые разные объекты: кладбища, кальянные бары, крыши вагонов, котельные, теплотрассы подножки общественного транспорта, ветхие дома и даже крыши автомобильного транспорта. Заметим, что ряд этих локаций будет недоступен детям только в ночное время.

По его словам, места, в которых нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, не допускается, предлагается дополнить кладбищами и прилегающими к ним территориями, а также коммерческими объектами, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, и в которых осуществляется использование изделий, предназначенных для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, вдыхания различных смесей, в том числе кальянов, - говорится в пресс-релизе.

По мнению депутатов, если закон будет принят, то это поможет существенно снизить уровень детского травматизма и смертности в Санкт-Петербурге. Кроме того, так парламентарии будут более эффективно бороться с опасными молодежными субкультурами вроде "зацеперов". Правда, пока что непонятно, кто конкретно будет исполнять закон на практике и следить за передвижениями молодежи по кладбищам, кальянным и другим "опасным местам".

Фото: Канал Piter.TV