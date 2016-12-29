В Петербурге детям запретят гулять по кладбищам и заходить в кальянные

Депутаты "Единой России" в Петербурге решили серьезно ограничить список мест, где детям и подросткам можно будет находиться без присутствия родителей или других взрослых родственников. Об этом сообщает официальная пресс-служба регионального отделения партии. Соответствующий нормативный акт предложил к рассмотрению руководитель "ЕдРа" в ЗакСе Александр Тетердинко. Свои инициативу политики объясняют желанием оградить несовершеннолетних от опасных явлений. В число "запретных мест" планируется внести самые разные объекты: кладбища, кальянные бары, крыши вагонов, котельные, теплотрассы подножки общественного транспорта, ветхие дома и даже крыши автомобильного транспорта. Заметим, что ряд этих локаций будет недоступен детям только в ночное время.
По его словам, места, в которых нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, не допускается, предлагается дополнить кладбищами и прилегающими к ним территориями, а также коммерческими объектами, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, и в которых осуществляется использование изделий, предназначенных для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, вдыхания различных смесей, в том числе кальянов, - говорится в пресс-релизе.
И правильно! Что детям надо ночью на кладбище? Да и вообще ребенок ночью на улице быть не должен!