Мемориальная доска Карлу Булле пропала из парадной дома на Невском

Люди, представившиеся работниками жилкомсервиса, демонтировали мемориальную доску фотографу Карлу Булле.

Из парадной дома 45 на Невском проспекте исчезла мемориальная доска, установленная в память об известном фотографе Карле Булле. Как рассказывают очевидцы. Пришли неизвестные люди, которые представились сотрудниками местного жилкомсервиса. Они демонтировали объект. Это произошло около пяти вечера.

Как рассказал президент фонда "История фотографии" Валентин Эльбек "Фонтанке", доску установили в парадной, так как согласовать ее появление на фасаде было очень трудно. Место для доски выбрали в парадной, где находится музей петербургской фотографии. По словам президента фонда, ранее все жители дома поддержали установку памятного знака.

При этом ЖКС не имеет отношение к содержанию подъезда. Сейчас они пытаются связаться с представителями жилкомсервиса. Активисты подали обращение в полицию.

Мемориальная доска появилась в 2015 году. Она посвящена Карлу Булле, которого также называют отцом российского фоторепортажа.

Фото: Instagram / real.piter