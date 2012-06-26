Циничный насильник угрожает девушке выложить видео с ее изнасилованием в Сеть

В Петербурге извращенец на "Ауди" записал на видео собственное преступление

В Петербурге циничный насильник вымогает у девушки деньги. Мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку, а теперь угрожает выложить видеозапись ее изнасилования в общий доступ в Сеть, вероятно, не отдавая себе отчета в том, что это видео – неопровержимое доказательство его преступления.

Сестра пострадавшей девушки обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что 23 января ночью в одной из квартир на Московской улице в поселке имени Тельмана некий мужчина изнасиловал ее сестру. После этого он начал посылать ей сообщения с угрозами опубликовать видео.

Насильнику на вид 30 лет, носит бороду, передвигается на автомобиле Audi с петербургскими номерами. Преступника ищут, возбуждено уголовное дело.

Видео: из архива