В Петербурге судят группу угонщиков, укравших 34-х Ford за четыре года

Группа из восьми человек с 2010 по 2014 года ловко угоняли автомобили. Специализировались они на марке Ford. Полиция изобличила их в 34 эпизодах.

Правоохранительные органы завершили расследование большого дела угонщиков. В рамках него ужалось раскрыть 34 эпизода похищения автомобилей. Материалы направили в Приморский суд Петербурга, где злоумышленникам выберут наказание.

Известно, что в группу входило восемь человек. Как уточняет пресс-служба ГУ МВД по городу и области, товарищи по угону орудовали с октября 2010 по сентябрь 2014 года. Группа специализировалась только на машинах марки Ford. Их воровали в Северной столице, а позже продавали по всей России.

Группа четко работала, все обязанности были распределены. Однако полиция оказалась хитрее их. Несколько человек задержали с поличным, а после уже удалось установить всех участников команды.

В правоохранительных органах отмечают, что 30 автомобилей удалось найти. Вероятно, после всех разбирательств машины вернут законным владельцам. Общий ущерб от работы злоумышленников оценивается в 14,5 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv рассказывал, что петербургские угонщики оставили безработного москвича без Porsche Macan.