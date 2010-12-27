В Петербурге двое разбойников грабили проституток в борделях

Двое молодых людей пойдут под суд в Северной столице за разбойные нападения на сотрудниц домов продажной любви. Преступники надеялись, что жертвы не пойдут в полицию из-за специфики своей профессии.

Следователи Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти закончили расследование дела в отношении двух молодых людей. Парни 22 и 25 лет совершали разбойные нападения на работниц рынка продажной любви, сообщает пресс-служба полиции.

По версии следствия, мужчины в сентябре 2015 года совершили шесть налетов на бордели, которые размещались в обычных квартирах. Своими жертвами они выбирали проституток.

Злоумышленники рассчитывали, что пострадавшие не пойдут в полиции. Ведь их род деятельности также противоречит закону России. Однако, ночные бабочки все же пошли к правоохранителям.

Расследование завершено. Его материалы направили в суд. Там преступления молодых людей рассмотрят по существу.