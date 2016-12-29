В Петербурге будут судить бандитов, обиравших торговцев Софийской овощебазы

По данным расследования, общий ущерб от преступлений ОПГ приближается к семи миллионам рублей.

Суд Петербурга будет рассматривать дело группировки, которая занималась рэкетом на Софийской овощебазе. Материалы дела собирали три года. Всего перед судом предстанут семь обвиняемых. Также за время расследования дело обзавелось свидетелем, которого пытались подкупить адвокаты, и одним потерпевшим, сбежавшим за границу.

На скамье подсудимых будут Новруз Мамедов, Эльвин Ахмедов, Исраил Ибадуллаев, Мубариз Мамедов, Эльдар Гасымов, Садиг Керимов и Рагим Мирзоев. На их счету разбой, вымогательство, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В том числе восемь особо тяжких преступлений.

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела ОПГ в январе 2017 года. Задержание подозреваемых случилось еще летом 2015 года. По данным полиции, Мамедов возглавлял банду. Компания совершила в отношении своих земляков преступления с августа 2003 года по лето 2012. Общая сумма ущерба от их преступлений – семь миллионов рублей. Последним их делом стало похищение предпринимателя.

Расследование шло очень долго, потому что подозреваемые чинили всяческие препятствия. Пытались подкупить двух свидетелей, вынудили двух потерпевших покинуть страну. Двух адвокатов фигурантов дела задержали за попытку подкупа.