В Петербурге будут судить автохама-фантазера на Porsche

Петербуржца Алексея Кононова будут судить за ложный донос. Вместо административного наказания за непропуск кареты скорой помощи он получил уголовное дело за выдуманную историю о нападении и пропаже дорогой золотой цепочки.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге на скамье подсудимых окажется Алексей Кононов, который вместо административного наказания получил уголовное дело за "выдумку" о пропаже дорогой золотой цепочки.



По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти, расследование дела завершено и оно передано в суд. В начале февраля 2017 года Кононов рассказал полицейским, что на него напали и отобрали золотую цепь плетения "фараон" стоимостью 240 тысяч рублей. Выяснив некоторые детали разбоя, оперативники поняли, что Кононова никто не грабил. Поучаствовать в "афере" обманщика за тысячу рублей согласился сторож местного магазина.



Предысторией инцидента стал вопиющий случай с водителем скорой помощи. Кононов вечером 25 января 2017 года пытался проехать во двор своего дома на Новочеркасском проспекте, но уткнулся в машину медиков. Пропустить ее он отказался и даже пациент, находящийся в автомобиле, его не смутил. Несколько минут беседы обоих водителей попали на видео и обернулись для Кононова, который сидел за рулем Porsсhe, административным наказанием в виде лишения прав на три месяца. Но вместо того, чтобы примкнуть к пешеходам, он первым делом обжаловал решение суда, а после выдумал странную историю с нападением. Теперь мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.