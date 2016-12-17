Молодые петербуржцы атаковали Дворец бракосочетаний ради летних свадеб

Около Дворца бракосочетаний №1 и других ЗАГСов выстроились внушительные очереди из пар, желающих пожениться в 2017 году.

Будущие супруги выстроились в длинную очередь около главного Дворца бракосочетания в Петербурге. Сегодня, 10 января, первый день, когда можно подать заявление на нужную им дату. В январе ЗАГСы начинают принимать заявления на летние даты, поэтому около них регулярно происходит столпотворение. Судя по фотографиям из социальных сетей, очереди у госучреждения начали выстраиваться еще с вечера.

Около Дворца бракосочетания №1 очередь тянется почти целый квартал. Парочки выкладывают фотографии со своими номерами в очереди. В сам ЗАГС пускают группами до семи человек. Каждую группу обрабатывают около 20 минут.

Много пар понадеялись на сервис электронной подачи заявления через портал госуслуг. Правда сайт очень быстро "лег". Так как мощностей не хватило на обработку всех поступивших заявок. "Фонтанке" рассказали в комитете по информатизации и связи, в чем дело. Оказывается, пробелмы на на самом сайте, а в автоматизированной системе "ЗАГС Санкт-Петербурга". Серверы медленно обрабатывают большое количество заявлений, некоторые из которых полностью совпадают по времени и месту. Над решением проблемы работают.

Фото: instagram / vesenniy, mastershowevent, zamok_v_pushkine

Видео: instagram / svadba_expo_spb