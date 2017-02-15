В Петербурге будут судить банду, грабившую мини-отели, массажные салоны и АЗС

Районный суд Северной столицы рассмотрит дело шести уроженцев Кабардино-Балкарии, которые совершили 14 налетов на маленькие заведения в городе.

Суд Петербурга будет рассматривать дело и выбирать наказание для шести гостей из Кабардино-Балкарии. Мужчин обвиняют в целой серии разбойных нападений на разные заведения Северной столицы. Всем подсудимым от 21 до 33 лет.

По материалам дела, злоумышленники совершили свои преступления с июля по ноябрь 2014 года. Всего на их счету 14 доказанных нападений. Компания не гнушалась нападениями на квартиры, АЗС, аптеки, массажные салоны, мини-гостиницы, а также ювелирный магазин.

При этом в момент совершения злодеяний двое из подозреваемых уже находились под подпиской о невыезде на родине. Их обвиняли в хищении чужого имущества. Но это не помешало им отправиться на заработки в Петербург.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД, участники банды знали, что в небольших заведениях обычно работают женщины, а охраняют их пожилые мужчины. На преступления мужчины ходили с целым набором: с пневматическим и травматическим пистолетами, шокером, газовым баллончиком. Кроме того устрашали металлическими трубами и монтировками. Свои лица от камер они скрывали за медицинскими масками. Пользовались чужими телефонами и автомобилями. Общий ущерб их преступлений оценили в 16 миллионов рублей.