В Петербурге угонщики меньше всего воруют машины по субботам

По статистическим данным, в Северной столице реже всего угоняют автомобили по субботам. А по четвергам и средам машины воруют чаще.

В Петербурге подсчитали статистику угонов автомобилей. Оказалось, что чаще всего машины воруют по четвергам. На этот день недели приходится 22% от всех подобных преступлений. На втором месте среда с 21% от всех угонов. А вот в субботу злоумышленники реже всего воруют машины. На выходной пришлось всего 5%.

Показатели несколько изменилась, по сравнению с прошлыми годами. Потому что в 2014-2015 годах машины чаще всего угоняли по пятницам. Но в 2016 году на последний будний день пришлось всего 11% преступлений. Даже во вторник и воскресенье происходит больше угонов – по 14% в каждый из дней. Хотя раньше воскресенье было не самым популярным днем у злоумышленников.

В компании "Цезарь Сателлит Северо-Запад" отмечают. Что сейчас угонщики стали действовать более нагло. Они начинают в начале недели и за два или три будних дня разрабатывают схему угона. Хотя теперь время и день угона больше не имеет значения.

На прошлой неделе "Робин Гуд" под Петербургом украл Rolls-Royce у сельского предпринимателя.