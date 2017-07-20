В Петербурге приставы арестовали имущество гинеколога за обман клиенток

В Петербурге приставы конфисковали оборудование гинеколога Виктории Кирилловой за долги перед своими клиентками. Врача осудили за имитацию беременностей и выкидышей, но с компенсацией морального вреда женщина не торопится.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге арестовали медицинское оборудование гинеколога Виктории Кирилловой, бывшего главврача "Лендмед" за долги.



В 2011 году женщина была задержана за мошенничество. Она говорила пациенткам о якобы наступившей беременности ( у одной из клиенток было бесплодие), а затем имитировала выкидыш. За два этих эпизода Кириллову осудили условно в 2015 году с условием компенсации материального ущерба и морального вреда в размере миллиона рублей.



На данный момент Кириллова выплачивает потерпевшим по 1,2 тыс. рублей в месяц, поэтому пострадавшие обратились к приставам.

В пресс-службе УФССП Петербурга рассказали, что после оценки оборудования состоятся торги, средства от которых пойдут в счет погашения задолженности.



Также врачу запретили управлять автомобилем и выезжать за границу.



Отметим, что по приговору суда Кирилловой было запрещено в течение двух лет заниматься профессиональной деятельностью, однако в этом году срок истекает.