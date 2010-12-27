В Петербурге апартотель строят рядом с бывшим тоннелем между "Лесной" и "Площадью Мужества"

Активных жителей Выборгского района беспокоит, что на месте бывшего кинотеатра "Пилот" строят апартотель. Горожан пугает близость этой стройки от зоны гидродинамического риска над старым тоннелем между "Лесной" и "Площадью Мужества".

Группа активных жителей Выборгского района хочет через суд отменить выданное разрешение на строительство апартотеля. Горожане уверены, что стройка ведется в зоне гидродинамического риска: недалеко от затопленного тоннеля между станциями "Лесная" и "Площадь Мужества". Из-за аварии

В 1997 году геологи из ВСЕГЕИ имени Карпинского заявили, что у участка Выборгского района, где произошло ЧП в тоннеле, сложное строение. Поэтому при возведении домов необходимы специальные инженерно-геологические изыскания. Два года спустя коллеги из Института геологии и геохронологии докембрия РАН отметили, что Чудово-Парголовская зона представляет из себя область повышенного геологического риска. По данным активистов, в марте 2012 года Комитет по транспорту проводил конкурс на стабилизацию массива пород на участке между улицами Новороссийская, Карбышева, Политехническая и площадь Мужества.

Горожан беспокоит, что сейчас ведется стройка на месте дома 36 на 2-ом Муринском проспекте. Там возводят 21-этажный апартотель. Активисты уверены, что это опасно из-за близкого расположения зоны гидродинамического риска. При этом адрес нового строительства ближе к современному тоннелю метро, чем к затопленному.

Перегон между станциями "Лесная" и "Площадь Мужества" затопило в феврале 1995 года. В результате метростроевцам пришлось прокладывать новый тоннель, который открылся только в 2004 году.