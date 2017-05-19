В Петербурге ЖСК заподозрили в хищении средств на капремонт‍

Два жилых дома в Невском районе значились отремонтированными по документам, но в реальности так и стояли со старыми лифтами и плохой крышей. Деньги за несуществующий ремонт испарились где-то в недрах ЖСК.

Полиция Северной столицы расследует два эпизода ремонта в домах, который не сделали, но оплатили. Под подозрением оказались сотрудники ЖСК 547 и ТСЖ "Синтез2" Невского района. Всего присвоено было около 700 тысяч рублей.

Прокуратуре Петербурга известно, что оба пострадавших дома получили субсидии на капитальный ремонт еще в 2016 году. В доме 42 на Искровском проспекте должны были отремонтировать крышу. ЖСК 547, управляющая зданием, заключили договор с городской компанией. Полученные ими 200 тысяч должны были пойти на материалы и оплату труда рабочих. Однако в реальности дом так и остался со старой крышей, а ремонт состоялся только на бумаге.

В доме 17, корпус 2, на улице Подвойского по договору с ТСЖ "Синтез2" должны были отремонтировать лифты. Полмиллиона пустили на материалы и работу. Правда, это также произошло только в документах. Жители дома же остались без новых кабин.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Возможно, когда суд накажет виноватых и добьется возвращения денег, дома получат крышу и лифты.