Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:41
0
Moulin_
140
Код вставки плеера

В Петербурге СОБР задержал дебоширов, стрелявших в квартире

0
 
 

Трое пьяных мужчин открыли в квартире стрельбу

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали дебоширов, которые открыли беспорядочную стрельбу с балкона одной из квартир на Серебристом бульваре. 

В полицию обратились соседи хулиганов, которые услышали выстрелы и крики. Прибывшие на место сотрудники СОБРа обнаружили троих пьяных мужчин с пистолетом. Выяснилось, что приятели обмывали свежекупленный травматический пистолет одного из них и решили попробовать его в работе.

По счастью, обошлось без пострадавших. Всех троих задержали и передали в руки сотрудников полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив 

Показать на карте
Теги: петербург , серебристый бульвар , стрельба , стрельба в квартире , хулиганство
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5