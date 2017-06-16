В Петербурге СОБР задержал дебоширов, стрелявших в квартире

Трое пьяных мужчин открыли в квартире стрельбу

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали дебоширов, которые открыли беспорядочную стрельбу с балкона одной из квартир на Серебристом бульваре.

В полицию обратились соседи хулиганов, которые услышали выстрелы и крики. Прибывшие на место сотрудники СОБРа обнаружили троих пьяных мужчин с пистолетом. Выяснилось, что приятели обмывали свежекупленный травматический пистолет одного из них и решили попробовать его в работе.

По счастью, обошлось без пострадавших. Всех троих задержали и передали в руки сотрудников полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив