В Петербурге обыскивают руководителя компании, которая занимается адаптацией трудных подростков

В Петербурге СК обыскивает руководство "Нового поколения": единственной в городе организации, которая трудоустраивает представителей "сложной молодежи".

В Петербурге разгорается скандал вокруг деятельности социальной организации "Новое поколение". Сегодня, 4 мая, СМИ сообщили о серии обысков в офисе компании и в домах руководителей структуры. Как пишет "Фонтанка", представители СК РФ пришли "в гости" к директору "Нового поколения" Михаилу Дмитриеву, а также его главному бухгалтеру. По предварительным данным, руководство "Нового поколения" обвиняют в возможной растрате 800 млн рублей бюджетных денег. Обыски проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного еще осенью 2016-го.

По версии следствия, "Новое поколение" получало крупные суммы из бюджета Санкт-Петербурга. Комитет по социальной политике выделял по 300 млн ежегодно на социальную адаптацию и реабилитацию несовершеннолетних преступников и других категорий "трудной молодежи". "Новое поколение" обеспечивало детей работой, консультациями психологов, а также культурным досугам. Но по мнению обвинения, часть денег шла не на эти цели, а также, в числе воспитанников "Нового поколения" якобы числились "мертвые души".

Сам Михаил Дмитриев и его окружение отвергают данные обвинения. В данный момент все руководство компании находится на свободе, организация продолжает свою работу.