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Ливни и грозы испортят пятницу в Петербурге

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Синоптики обещают плохую погоду на последний рабочий день этой недели. Весь день в Северной столице будет идти дождь, который местами превратится в ливень и грозу.

В пятницу, 9 июня, петербуржцев и гостей города ожидает скверная погода. Синоптики на весь день обещают осадки. С небольшими перерывами последний рабочий день будет идти дождь. Местами он будет превращаться в ливень с грозой.

Однако синоптики обещают, что возможны и прояснения. Ветер при этом будет слабый с переменным направлением. А вот температура воздуха значительно понизится. Днем прогреется до 15-17 градусов выше нуля.

Популярный сервис прогноза погоды Gismeteo обещает в пятницу до +17 градусов и дождь. Что не противоречит прогнозу петербургских синоптиков.

Ливни и грозы испортят пятницу в Петербурге

Накануне Piter.tv сообщал, что синоптики обещают возвращение дождей в Петербург. Специалисты гидрометеоцентра обещали осадки на четверг, пятницу и субботу.

Фото: скриншот Gismeteo

Видео: Instagram / milochka_mamulechka

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Категории: Новости СПб

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