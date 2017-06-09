Ливни и грозы испортят пятницу в Петербурге

В пятницу, 9 июня, петербуржцев и гостей города ожидает скверная погода. Синоптики на весь день обещают осадки. С небольшими перерывами последний рабочий день будет идти дождь. Местами он будет превращаться в ливень с грозой.
Однако синоптики обещают, что возможны и прояснения. Ветер при этом будет слабый с переменным направлением. А вот температура воздуха значительно понизится. Днем прогреется до 15-17 градусов выше нуля.
Популярный сервис прогноза погоды Gismeteo обещает в пятницу до +17 градусов и дождь. Что не противоречит прогнозу петербургских синоптиков.
Накануне Piter.tv сообщал, что синоптики обещают возвращение дождей в Петербург. Специалисты гидрометеоцентра обещали осадки на четверг, пятницу и субботу.
Фото: скриншот Gismeteo
Видео: Instagram / milochka_mamulechka