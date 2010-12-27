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В Петербурге 30-летний гомосексуал изнасиловал и убил работника салона красоты
Сегодня, 14:10
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Butenko
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В Петербурге 30-летний гомосексуал изнасиловал и убил работника салона красоты

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В Северной столице задержан 30-летний убийца-извращенец.

В Петербурге будут судить 30-летнего мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Его подозревают в странном и кровавом преступлении. Как пишет "Росбалт", петербуржец изнасиловал и убил 51-летнего сотрудника салона красоты. Зверское деяние было совершено еще в октябре 2009 года, однако выйти на след неадекватного насильника следствие смогло только в этом году. 

Сообщается, что ЧП случилось в стенах салона красоты на Гороховой улице. Убийца зашел туда в пьяном виде, после чего избил и изнасиловал немолодого мужчину. После полового акта извращенец зарезал свою жертву и сбежал в неизвестном направлении. Негодяй успешно скрывался от закона на протяжении 8 лет. 

Теперь подозреваемый задержан. Его ждут следствие и суд. Подробности преступления и личной жизни убийцы не сообщаются.

 

 
 
Теги: изнасилование , новости петербурга , происшествия спб , что случилось в петербурге
Категории: Происшествия Новости СПб

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