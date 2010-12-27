В Петербурге 30-летний гомосексуал изнасиловал и убил работника салона красоты

В Северной столице задержан 30-летний убийца-извращенец.

В Петербурге будут судить 30-летнего мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Его подозревают в странном и кровавом преступлении. Как пишет "Росбалт", петербуржец изнасиловал и убил 51-летнего сотрудника салона красоты. Зверское деяние было совершено еще в октябре 2009 года, однако выйти на след неадекватного насильника следствие смогло только в этом году.

Сообщается, что ЧП случилось в стенах салона красоты на Гороховой улице. Убийца зашел туда в пьяном виде, после чего избил и изнасиловал немолодого мужчину. После полового акта извращенец зарезал свою жертву и сбежал в неизвестном направлении. Негодяй успешно скрывался от закона на протяжении 8 лет.

Теперь подозреваемый задержан. Его ждут следствие и суд. Подробности преступления и личной жизни убийцы не сообщаются.