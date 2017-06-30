МЧС Петербурга предупреждает о порывистом ветре и дожде в пятницу

МЧС предупреждает петербуржцев и гостей города, что 30 июня в городе будет дуть порывистый ветер. А также местами пойдет дождь.

Лето продолжает преподносить погодные сюрпризы горожанам и гостям Петербурга. В пятницу, 30 июня, Северную столицу ждут осадки и порывистый ветер. Как сообщают в МЧС со ссылкой на синоптиков, в Петербурге и Ленинградской области ожидаются дожди. На юге дожди будут особенно сильными, а на севере небольшие.

Неприятностей добавит и сильный восточный и северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. При этом местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

Несмотря на вышеперечисленное, температура воздуха будет высокой. Местами даже прогреется до 22 градусов.

МЧС просит соблюдать правила безопасности во время неблагоприятной погода. В частности, избегать деревьев и неустойчивый конструкций. Они могут быть опасны как для пешеходов. Так и для автомобилей. Последние рекомендуют оставлять в закрытых паркингах.

Видео: Instagram / natallidok