В Петербурге 28 мая пройдет "Зеленый марафон"

В Петербург возвращается "Зеленый марафон". Традиционное мероприятие от Сбербанка пройдет 28 мая в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Стало известно время проведения "Зеленого марафона - 2017" в Санкт-Петербурге и других городах России, а также некоторые подробности этого события. В этом году мероприятие пройдет под девизом "Километры добрых дел": принять участие в нем смогут все желающие. С традиционной дистанцией в 4.2 км справятся как опытные бегуны, так и спортсмены-новички, а также семейные группы. Марафон от Сбербанка стартует 28 мая в 54 городах России. Кроме того, аналогичные забеги пройдут в Казахстане, Боснии и Герцоговине, а также Белоруссии.

В Северной столице "Зеленый марафон Сбербанка" пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Помимо спортивной составляющей всех гостей забега ждут развлечения, конкурсы и концертная программа. Праздник продлится с 10.00 до 16.00. Пока же петербуржцы могут регистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru/ при помощи простой и удобной формы заявки. Организаторы приглашают петербуржцев привести на марафон своих друзей и родных, вне зависимости от возраста и физической формы.

Напомним, что прошлом году проект Сбербанка установил российский рекорд как спортивное событие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня. Он объединил 45 городов России, а также любителей спорта в Белоруссии, Казахстане, Турции и Хорватии.