В Петербурге 28 мая пройдет "Зеленый марафон"

Стало известно время проведения "Зеленого марафона - 2017" в Санкт-Петербурге и других городах России, а также некоторые подробности этого события. В этом году мероприятие пройдет под девизом "Километры добрых дел": принять участие в нем смогут все желающие. С традиционной дистанцией в 4.2 км справятся как опытные бегуны, так и спортсмены-новички, а также семейные группы. Марафон от Сбербанка стартует 28 мая в 54 городах России. Кроме того, аналогичные забеги пройдут в Казахстане, Боснии и Герцоговине, а также Белоруссии.
В Северной столице "Зеленый марафон Сбербанка" пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Помимо спортивной составляющей всех гостей забега ждут развлечения, конкурсы и концертная программа. Праздник продлится с 10.00 до 16.00. Пока же петербуржцы могут регистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru/ при помощи простой и удобной формы заявки. Организаторы приглашают петербуржцев привести на марафон своих друзей и родных, вне зависимости от возраста и физической формы.