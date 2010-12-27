Сегодня в Петербурге официально завершился отопительный сезон

Подписано официальное распоряжение об окончании отопительного сезона в Северной столице. Теплоснабжающие организации с 19 мая приступили к отключению горожан.

В пятницу, 19 мая, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук подписал документ об окончании отопительного сезона. Так как в городе в течение трех дней температура не опускалась ниже десяти градусов. Это соответствует необходимой норме для завершения отопительного сезона.

С трех часов дня 19 мая все теплоснабжающие организации начали отключать горожан. До окончания отопительного сезона школы, детские сады, больницы и другие социальные и культурные учреждения.

Период протапливания в Северной столице начался всего два дня назад – 17 мая. Его пришлось отложить из-за необычно холодной погоды. Также из-за майских морозов пришлось перенести гидравлические испытания и планово-профилактический ремонт котельных. Все эти работы теперь будут выполнять летом. Также сдвинули сроки отключения горячей воды.