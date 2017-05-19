Досрочное лето в Петербурге: в пятницу прогреется до +23

Петербург ждет по-настоящему летняя погода 19 мая. Синоптики обещают, что температура воздуха прогреется до +23 градусов.

Май 2017 года решил порадовать петербуржцев и гостей города разнообразием погоды. Начав с холода и снега, месяц пришел к аномальному теплу. В пятницу, 19 мая, специалисты метеослужбы обещают температуру до +21-23 градусов. На побережье Финского залива будет чуть прохладнее: 18-20 градусов. Об этом сообщают в ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

Накануне главный синоптик города Александр Колесов сообщал, что теплую погоду в пятницу омрачит дождь. Весь день будет пасмурно, но с прояснениями. Также будет дуть достаточно сильный ветер: от пяти до десяти метров в секунду.

При этом ночью воздух охладится всего до 16 градусов.

Наканену Piter.tv со слов главного синоптика города сообщал, что 18 мая в Петербурге станет аномально теплым. Жаркая погода во второй половине месяца совершенно противоположна холоду и снегу, которые были в начале, а также почти весь апрель. Как отметил Александр Колесов, 36 дней весны 2017 года стали самыми холодными за 50 лет.

Видео: Youtube / Галина Службина